Под цвет сердца: Джанабаева вышла на сцену в удлиненном костюме-двойке

Певица появилась на мероприятии, посвященном Дню всех влюбленных, в Кремлевском дворце.

40-летняя Альбина Джанабаева вышла на сцену Большого Кремлевского дворца в алом костюме-двойке. Подобным образом певица намекнула присутствующим на повод – сегодня весь мир отмечает День всех влюбленных, для которого красный и все его оттенки являются традиционными.

Для мероприятия Альбина выбрала бархатный костюм насыщенного красного цвета на несколько размеров больше. Свободный крой пиджака и мешковатые брюки выгодно подчеркнули хрупкое телосложение артистки, а заодно добавили ей роста. На ноги Джанабаева надела также бархатные туфли с заостренным носком. Для создания иллюзии костюма на голое тело, под пиджаком спряталась телесного цвета футболка с круглым воротом.

Отметим, что Альбина достаточно часто примеряет на себя брючные костюмы цвета страсти. Стилисты отмечают, что тяга к красному отличает роковых женщин, способных без лишнего труда удержать на себе внимание противоположного пола.