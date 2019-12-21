Family Look: Джанабаева и Меладзе облачились в двойной свитер

Валерий Меладзе долгое время скрывал свой роман с Альбиной Джанабаевой. У них родился сын, когда певец еще состоял в браке с первой женой Ириной, которая родила ему троих дочерей. Они тайно сыграли свадьбу в 2014 году и лишь год назад впервые дали совместное интервью. У супругов теперь двое общих сыновей: Константин и Лука. Однако на публике они по-прежнему появляются крайне редко.

Но на радость поклонникам перед Новым годом Меладзе снялся в нескольких передачах вместе с женой. Они появились вместе на шоу «Угадай мелодию», а также вдвоем посетили премию «Виктория». Когда влюбленные появились на сцене, то Джанабаева страстно поцеловала артиста. Ранее они предпочитали не демонстрировать чувства на публике, похоже, что праздничная атмосфера расслабила их. Тем более, что артистка сногсшибательно выглядела в черном платье в пол.

«Хорошего вечера всем, идите и поцелуйте своего любимого человека! Ну, и добра, конечно же», — написала в соцсети артистка.

А позже Джанабаева поделилась снимком со съемок новогодней передачи. В кадре она предстала в алом вязаном свитере с узором и брюках. В точно таком же наряде был и ее супруг. Точнее, это был один свитер с двойным горлом для пары. В руках певица держала букет, а Меладзе лучезарно улыбался. Перед ними стоял упакованный в бумагу подарок.

«Вся атрибутика праздника на фото: помощники Дед Мороза под «красным покрывалом декабря», новогоднее дерево, ленты, подарки, улыбки… Но что-то все же лишнее? Как думаете?», — поинтересовалась Альбина.

Как оказалось, в эфире передачи «Вечерний Ургант» супруги приняли участие в конкурсе. Облачившись в двойной свитер, они попытались упаковать коробку в подарочную бумагу и у них это получилось.

Некоторые поклонники восхитились парой. «Я смотрела этот эфир, вы там такие классные были! Красивая пара», «Какая красивая пара», «Какие вы классные!!», «Какой крутой свитер», — стали комментировать пользователи Сети.