«На себя не похожа»: Альбина Джанабаева резко «постарела» без укладки и грима

Альбина Джанабаева в свое время смогла завоевать любовь Валерия Меладзе. Ради обаятельной певицы артист ушел от жены с детьми. Уже около 10 лет супруги не скрывают своих отношений. Они также воспитывают общих наследников сыновей Костю и Луку. Обычно Меладзе редко появляется на публике с возлюбленной, но перед Новым годом пара несколько раз вышла в свет вместе, на радость поклонникам.

Обычно Альбина блистает на сцене в вечерних нарядах. Она обладает стройной фигурой, поэтому может себе позволить облегающие платья. Также в 40 лет артистка демонстрирует идеально гладкую кожу лица и моложавый вид. Однако на днях певицу засняли папарацци. Джанабаева была замечена в мужем в Финляндии. Делать фото с поклонниками она отказалась, но ее все равно сфотографировали исподтишка.

На кадрах, которые появились в Сети Меладзе позирует в спортивном костюме синего цвета. Он выглядел бодрым и веселым. А вот его супруга поразила поклонников. Она предстала в свитере серого цвета без грима и укладки. Локоны певица небрежно собрала в пучок, а на лицо не стала наносить даже минимальное количество косметики. Видно было, что ее кожа не такая гладкая, как всем казалось. «Альбина, ты ли это…?!», «О, нет! Альбина обычная женщина, что ли? Которой тоже не идут ракурсы, пучок и отсутствие косметики, фильров?», «Девочки, ну все мы после Нового года немного Альбина», «Что-то расслабилась она», «Я Джанабаеву и не узнала, жесть», «Она на себя не похожа, я вообще думала это Стоцкая», — стали обсуждать снимки пользователи.

К слову, преданные фанаты заступились за звезду. они отметили, что Джанабаева сразу попросила ее не фотографировать, так как она не в форме и без прически. Они напомнили, что артистка такая же женщина, как и другие, поэтому может расслабиться в каникулы. Напомним, что весной прошлого года певицу уже видели без макияжа во время путешествия по Италии вместе с мужем. Тогда Альбина поразила всех своей естественной красотой.