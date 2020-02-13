Каменских в полупрозрачном платье с перьями вышла на ковровую дорожку

Настя Каменских в прошлом году вышла замуж за Потапа. Этого много лет ждали поклонники пары. Хоть теперь певица выступает сольно, она неразлучна со своим возлюбленным. К слову, она стала расширять свою аудиторию, выпуская песни на испанском языке. А вот от откровенных снимков даже после свадьбы артистка избавляться не стала. Наоборот, в ее арсенале прибавилось откровенных нарядов.

Накануне Настя стала гостьей «Украинской песни года». На ковровой дорожке она предстала в очень соблазнительном виде. Певица позировала в полупрозрачном платье с перьями пудрового цвета. Маленькие перышки покрывали даже ее руки. А прозрачная ткань со стразами позволила показать стройные ноги. Объемная прическа с легкой волной, макияж с акцентом на глазах и прозрачные туфли дополнили нежный образ.

Каменских не только произвела фурор на красной дорожке, но и заполучила награду за свою песню «Обещаю», которую выпустила накануне свадьбы. Этот трек стал для нее обетом и клятвой перед мужем.

Поклонники поздравили звезду и восхитились ее нарядом. «Шикарная! И платье у вас огонь», «Пернатый ангел», «Как похудела», «Неотразимая», «Нереальное платье и на такой фигуре», «Настя постройнела», «Такое платье, а выглядит не вульгарно», — прокомментировали пост подписчики.