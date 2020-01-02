ЗВЕЗДЫ

Каменских облачилась в бархатное платье-бюстье в Новогоднюю ночь

Артистка рассказала поклонникам в Instagram о своем заветном желании.

Каменских облачилась в бархатное платье-бюстье в Новогоднюю ночь
Анастасия Каменских (Фото: Instagram.com/kamenskux)

Возлюбленная рэпера Потапа поделилась в Instagram понравившимся кадром из недавней Новогодней фотосессии. Анастасия Каменских облачилась в бархатное темно-синее платье-бюстье, сделав акцент на талии и линии декольте. В комментариях к свежему посту украинская исполнительница обратилась к подписчикам, рассказав им о своем заветном желании.

По словам певицы, она рассчитывает на то, что Новый, 2020 годы будет таким же сказочным и фееричным, как и прошлый 2019-й. Летом артистка вышла замуж за 38-летнего Алексея Потапенко, больше известно, как Потап.

«Я загадала, что мой 2020 будет сказочным, добрым, фееричным… Наполненным новыми интересными вызовам. А вы каким загадали ваш 2020?!» — обратилась к подписчикам Каменских.

Анастасия уже говорила о том, что рядом с Потапом она обрела настоящее женское счастье. У избранника артистка есть одиннадцатилетний сын Андрей от экс-возлюбленной Ирины Горовой. Музыкальный продюсер настаивает на том, что бывшая жена не препятствует ему видеться с наследником. Сын певца живет с мамой. Потап уточнил, что мальчик отнесся к разводу родителей с пониманием. Как выяснилось, ребенок и раньше не часто виделся с отцом из-за плотной загруженности музыканта. По этой причине отсутствие родителя не вызвало у Андрея никаких вопросов.

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Анастасия Каменскихестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильПотап
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Каменских облачилась в бархатное платье-бюстье в Новогоднюю ночь
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