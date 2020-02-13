«Деловая ретро-классика»: Летучая сделала акцент на талии с помощью стильных брюк

К черному костюму ведущая подобрала белую блузу с внушительным бантом.

Елена Летучая появилась на вечеринке GQ «100 самых стильных мужчин» в излюбленном виде – сочетая всего два цвета: белый и черный. «Я бы ее наряд охарактеризовала как деловая ретро-классика», — прокомментировала образ ведущей для Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

Черный строгий костюм звезда сочетала со стильной белой блузой с внушительным бантом. Эксперт высоко оценила ее брюки с завышенной талией, назвав их «роскошными».

«Образ получился 100% «летучим». Елена практически всегда ориентирована на строгий стиль. А на мероприятия она любит надевать именно брючные костюмы, чаще всего контрастных тонов», — сказала Ольга Трофимова.

Отметим, что составить образ телезвезде помог маэстро Владислав Лисовец. Стилист сделал Летучей укладку. Сопровождал звезду на вечеринке некий статный красавец, об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Кстати, ранее мы писали о другой гостье вечера – Анне Седоковой. Она появилась на вечеринке в облегающем платье с крупным ремнем.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – имидж-стилист с более чем 10-летним опытом работы. Мастерски создает модные образы, востребована среди вип-персон как шопер, является преподавателем учебного центра «Бьюти Поинт».