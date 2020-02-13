«Да еще бант!»: Сати Казанова для выхода в свет выбрала романтичное платье из шелка

Певица Сати Казанова появилась на вечеринке косметического бренда в маленьком черном платье с бантом, уравновесив образ жакетом прямого кроя. Образ звезда завершила лаковыми туфлями.

«Шелк сам по себе самодостаточен. А в наряде певицы он представлен в черном цвете. Да еще бант! Вместе это создает вечерний налет. В то же время сдержанная укладка и минимум макияжа демонстрируют, что мероприятие не слишком торжественное. Отмечу, что Сати Казанова всегда находит для себя оригинальные образы. И этот — лишнее тому подтверждение». Ольга Трофимова, имидж-стилист

Любопытно, что по внешнему виду певицы трудно сказать, что она родом из деревни. Между тем звезда недавно призналась, что росла «среди кур и коров». И долгое время комплексовала по этому поводу. Кроме того, Сати не сразу смогла смириться со своим кавказским акцентом. Только теперь она стала воспринимать эту особенность, как свою милую изюминку.

Справка Teleprogramma.pro

Имидж-стилист Ольга Трофимова профессионально занимается созданием образов, является востребованным шоппером и персональным стилистом ВИП-персон, преподает в учебном центре «Бьюти поинт».