Седокова после сообщений о беременности подчеркнула талию ремнем за 83 тысячи

Певица появилась в свете со своим возлюбленным Янисом Тиммой.

Анна Седокова появилась на вечеринке GQ «100 самых стильных мужчин» в компании с возлюбленным Янисом Тиммой. Пара выбрала black look, и лишь белая футболка баскетболиста выделялась на их общем черном фоне.

К удивлению окружающих, певица предстала перед публикой в облегающем платье, демонстрируя совершенно плоский живот. Талию Анна дополнительно подчеркнула широким ремнем, который, по данным КП, стоит 83 тысячи рублей. А ведь совсем недавно Седокова интриговала подписчиков, показывая большой живот и подтверждая беременность.

Напомним, ранее мы писали о первом официальном заявлении артистки по поводу ее предполагаемой беременности. Анна призналась журналистам, что сделала тест.