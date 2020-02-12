«Кричит о своей сексуальности»: имидж-стилист похвалила Толкалину за «бомбический» алый костюм

Любовь Толкалина на красной ковровой дорожке кинотеатра «Октябрь» позировала вместе с 18-летней дочкой Марией Кончаловской. Наследница именитой фамилии отдала предпочтение стилю total black, примерив юбку с эффектом многослойности и облегающую блузу с открытой спиной. Звездная мама девушки сделала ставку на red look и не прогадала.

В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала образ Любови Толкалиной на премьере фильма «Лед-2». Эксперт назвала алый костюм знаменитости «бомбическим», подметив, что он хорош в любом прочтении. Кроме того, профессиональный стилист и шоппер уточнила, что экс-возлюбленная Егора Кончаловского не раз появлялась на светских мероприятиях в откровенно-сексуальных нарядах, выгодно подчеркивая свою эффектную фигуру.

«Относительно данного мероприятия, премьеры фильма «Лед-2» — этот образ с уверенностью можно назвать органичным и динамичным. Здесь все уместно. Любовь выглядит абсолютно по-гламурному. Наша героиня не боится кричащих и ярких оттенков. Умело пользуясь этой цветовой палитрой. Не стоит забывать, что после сорока жизнь только начинается. В Instagram можно увидеть артистку в более откровенных образах. Женщина так скажем, кричит о своей сексуальности. И при этом видно, что она кайфует от себя самой», — добавила Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.