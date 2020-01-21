«Блистательный сын моего мужа»: Высоцкая обратилась к 54-летнему Егору Кончаловскому

46-летняя Юлия Высоцкая младше своего пасынка на восемь лет. Однако этот факт нисколько не смущает возлюбленную режиссера. Еще 15 января Егор Кончаловский отпраздновал свое 54-летие. По этому случаю телеведущая обратилась к имениннику, поздравив его с днем рождения. Актриса подметила, что Егор Андреевич самый старший ребенок ее мужа, назвав отпрыска именитой фамилии талантливым, остроумным, нежным и любящим сыном. Высоцкая пожелала бывшему возлюбленному Любови Толкалиной крепкого здоровья, творческих свершений, счастья и побед.

«День рождения самого старшего ребенка моего мужа… блистательного и талантливого сына», — отметила Юлия, поздравив с 54-летием наследника Андрея Кончаловского.

В браке с режиссером Высоцкая родила двоих детей: дочку Марию и сына Петра. Младшей из наследниц Андрея Кончаловского исполнился 21 год. Еще в 2013 году вместе с отцом девочка попала в крупное ДТП во Франции. На момент аварии за рулем авто находился муж Юлии. Супруги до сих пор избегают вопросов о состоянии Маши. После ДТП ее доставили в одну из больниц. Позже стало известно о том, что наследницу Кончаловского ввели в медикаментозную кому.

К слову, у старшего сына режиссера Егора есть 18-летняя дочь Мария от Любови Толкалиной. После окончания школы девушка вместе со своим возлюбленным Никитой Кузьминым переехала в Санкт-Петербург. Однако позже Маша призналась, что хочет вернуться домой.