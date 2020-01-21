ЗВЕЗДЫ

«Блистательный сын моего мужа»: Высоцкая обратилась к 54-летнему Егору Кончаловскому

Еще 15 января наследник именитого режиссера и Натальи Аринбасаровой отметил день рождения.

«Блистательный сын моего мужа»: Высоцкая обратилась к 54-летнему Егору Кончаловскому
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Юлия Высоцкая младше своего пасынка на восемь лет. Однако этот факт нисколько не смущает возлюбленную режиссера. Еще 15 января Егор Кончаловский отпраздновал свое 54-летие. По этому случаю телеведущая обратилась к имениннику, поздравив его с днем рождения. Актриса подметила, что Егор Андреевич самый старший ребенок ее мужа, назвав отпрыска именитой фамилии талантливым, остроумным, нежным и любящим сыном. Высоцкая пожелала бывшему возлюбленному Любови Толкалиной крепкого здоровья, творческих свершений, счастья и побед.

«День рождения самого старшего ребенка моего мужа… блистательного и талантливого сына», — отметила Юлия, поздравив с 54-летием наследника Андрея Кончаловского.

актриса Любовь Толкалина с экс-возлюбленным Егором Кончаловским
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский (Фото: Globallookpresscom)

В браке с режиссером Высоцкая родила двоих детей: дочку Марию и сына Петра. Младшей из наследниц Андрея Кончаловского исполнился 21 год. Еще в 2013 году вместе с отцом девочка попала в крупное ДТП во Франции. На момент аварии за рулем авто находился муж Юлии. Супруги до сих пор избегают вопросов о состоянии Маши. После ДТП ее доставили в одну из больниц. Позже стало известно о том, что наследницу Кончаловского ввели в медикаментозную кому.

К слову, у старшего сына режиссера Егора есть 18-летняя дочь Мария от Любови Толкалиной. После окончания школы девушка вместе со своим возлюбленным Никитой Кузьминым переехала в Санкт-Петербург. Однако позже Маша призналась, что хочет вернуться домой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей Кончаловскийдети звездЕгор КончаловскийЗвездные детиЮлия Высоцкая
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Блистательный сын моего мужа»: Высоцкая обратилась к 54-летнему Егору Кончаловскому
Интересно?
Поделись с друзьями: