Милая кошечка: Кудрявцева запечатлела годовалую дочку в новой шапке

Лера Кудрявцева за последние недели пережила много неприятных историй. Ей пришлось извинится перед Любовью Успенской за эфир с ее дочкой Таней, которая публично объявила, что мать с ней плохо обращается. Также телеведущая перед Новым годом оказалась в больнице. Ей пришлось удали грудные импланты. Однако девушка довольна своим телом. По мнению поклонников, она стала выглядеть еще изящнее.

Все свободное время Лера посвящает мужу и дочке Маше, которой пока только годик. Она часто гуляет с наследницей, поэтому у девочки уже внушительный гардероб. У нее есть несколько пуховиков, десятки шапок и ботинок. Накануне телеведущая порадовала дочку обновкой. Кудрявцева запечатлела кроху в белой шапке-чулке, которая также называется балаклава. У нее пришиты ушки и нарисована кошачья мордочка.

Маша сидела в шапке, домашней наряде и сандалях, явно подбирая себе образ. «Шапку примерили», — похвасталась Лера. Поклонников умилила дочка знаменитости. Они считают, что она вырастет настоящей модницей, как мама. Добавим, что телеведущая регулярно водит наследницу на развивающие занятия. Также кроха учится плавать в бассейне.

На днях Кудрявцева призналась, что не против взять ребенка из детского дома. Она считает, что ее любви хватит на всех. Напомним, что у нее есть не только дочка, но и сын Жан от первого брака. В этом году ему исполнится 30 лет. Он живет с гражданской женой и воспитывает внука телеведущей Льва.