Лера Кудрявцева принесла извинения Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Телеведущая за пять минут до начала программы узнала, кто будет гостьей студии.

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения «королеве русского шансона» за скандальный эфир, где главной героиней стала тридцатилетняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина. Напомним, что девушка во время эфира на канале НТВ обвинила свою маму в издевательствах.

Как заверил источник, Кудрявцева узнала о гостье студии за пять минут до начала программы. Как добавил осведомленный человек, у звезды вообще часто возникают трения с продюсерами программы по поводу сюжетов, которые будут обсуждаться. Взгляды в этом вопросе часто не совпадают. Также Кудрявцева не знала о психологических проблемах Татьяны Плаксиной, которая на всю страну опозорила родную маму.

Сама артистка уже говорила, что на Кудрявцеву не обижается. А вот остальным сотрудникам программы, которые ради хайпа пошли на подлость, как ранее сказала Любовь Успенская, придется ответить.

Звезда намерена подать иск в суд. Она уже заручилась поддержкой адвоката Александра Бенхина. Звездная исполнительница будет добиваться выплаты ей полумиллиона долларов за наглую, как она считает, ложь, которая прозвучала на всю страну. Скорее всего, будет проведена еще одна медицинская экспертиза, которая должна показать, что дочь Любови Залмановны не могла отвечать за свои слова, сообщает «СтарХит».