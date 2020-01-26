«Муж доволен моей новой грудью»: Кудрявцева высказалась о реакции мужа-хоккеиста

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, получив экспертную консультацию у пластического хирурга Владимира Плахотина, 48-летняя Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению силиконовых имплантов из груди, один из которых, к слову был поврежден. В интервью с нашим изданием медик заявил, что с телеведущей произошла не простая, но поправимая ситуация.

Владимир Плахотин, как пластический хирург, посоветовал всем представительницам прекрасного пола, раздумывающим над увеличивающей маммопластикой, отнеситесь внимательно к выбору имплантов. И сегодня, по словам доктора, можно по незнанию согласиться на установку некачественного материала, который может привести к проблемам со здоровьем.

«Прежде чем согласиться на операцию поговорите с врачом. Будьте бдительны», — добавил хирург.

В недавнем интервью Кудрявцева рассказала о том, как 32-летний муж отнесся к произошедшим переменам после перенесенной ею операции. Заговорив о личном, светская львица уточнила, что Игорь Макаров вполне доволен конечным результатом и тем, как сейчас выглядит ее бюст.

«Мой муж очень доволен новой грудью», — приводит «СтарХит» слова Леры Кудрявцевой.

Вместе с Игорем Макаровым телеведущая воспитывает годовалую дочку Марию. В студии программы «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой 48-летняя Кудрявцева с уверенностью заявила, что тут ж подаст на развод, если узнает о неверности второй половинки.

Еще до Нового года о расставания с хоккеистом Иваном Телегиным рассказала певица Пелагея. Исполнительница народных песен рассчитывает, что спортсмен не будет пренебрегать своей дочерью Таисией. По словам артистки, ее малышка растет точной копией отца, не только внешне, но и по характеру. При этом в будущем Тася мечтает стать певицей, как ее звездная мама.