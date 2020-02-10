«Раньше я кидалась практически на все»: Асмус боялась выпасть из актерского ритма

Вместе с возлюбленным резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса из сериала «Интерны» воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию. По словам знаменитости, их наследница практически каждый день, не считая выходных, возвращается домой в шесть часов вечера. Девочка занимается гимнастикой, посещает каток и учится в подготовительном классе. Несмотря на такую занятость, у малышки есть время и для развлечений. Вместе с мамой Анастасии нравится устраивать дома импровизированные кинопросмотры с попкорном.

В недавнем интервью Кристина Асмус уточнила, что во время съемок и других важных мероприятий там, где речь заходит о ребенке ее подстраховывают бабушки и опытная няня. Они вполне могут подменить супругу юмориста, позаботившись о наследнице актрисы.

Когда же в расписании Асмус появляется свободное время, она сама занимается Анастасией, справляясь без каких-либо помощников. По словам актрисы, у многих может сложиться ложное впечатление, что она много снимается. Так, после «Текста» Кристина успела появиться только в одном коротком метре и в одном полном. Супруга шоумена уже определилась с планами на февраль, март и на летние каникулы.

«Раньше я кидалась практически на все. Мне казалось, что выпасть из актерского ритма нельзя, нужно собой заполнять и телевизор, и кинотеатры, и рекламу», — приводит Womanhit.ru слова Кристины Асмус.

Теперь актриса отдает предпочтение семье — в приоритете муж и маленькая дочка, которые нуждаются в ее заботе, внимании и любви.