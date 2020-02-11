«Любимое дитя Сулеймана»: Пелин Карахан выбрала естественный нюдовый макияж

На личной страничке в Instagram актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поделилась свежим фото после похода в салон красоты.

В салоне красоты 35-летней Пелин Карахан сделали укладку, оставив ее длинные волосы распущенными. Локоны актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» завили на крупной плойке, получив эффект легких волн. Примечательно, что знаменитость отдала предпочтение нюдовому макияжу. Благодаря чему образ экранной дочери Мерьем Узерли и Халита Эргенча получился естественным.

Актриса подчеркнула глаза тушью для ресниц, нанесла на скулы персиковые румяна и подкрасила губы помадой теплого оттенка чайной розы. Примечательно, что Пелин младше Узерли всего на год. В отличие от 36-летней актрисы, исполнившей роль наложницы султана Сулеймана — Хюррем, Карахан успела обзавестись двумя детьми. Сама Мерьем воспитывает шестилетнюю дочь Лару.

«Луноликая!!», «Самая лучшая Михримах султан», «Любимое дитя Сулеймана!!», «Красавица!! Нежная и милая», «Само совершенство, такая естественная!!», «Все такая же, вообще не поменялась!! Красивая», — подметили верные почитатели актрисы.

Еще в 2014 году Пелин перестала скрывать свой роман с турецким бизнесменом Бедри Гюнтаем. Весной того же года пара обручилась, запланировав свадьбу на лето. Торжество состоялось во дворце Адиле Султан. Спустя шесть месяцев актриса подарила супругу первенца — сына Али Демира. В 2017 году Карахан снова оказалась в интересном положении. В семье появился маленький Джан Эюп.

К слову, в отличие от Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу (Махидевран султан), экранная дочка Халита Эргенча после окончания съемок в сериале «Великолепный век» не стала менять имидж, сохранив длину и цвет волос. В то время как Узерли успела побыть блондинкой, брюнеткой и даже шатенкой. В итоге актриса вернулась к более естественному для нее тону, выбрав медовый оттенок. А Феттахоглу не так давно перекрасилась в рыжий цвет.