«Не могу быть идеальной мамой»: Мерьем Узерли показала редкие кадры дочки

36-летняя Мерьем Узерли на личной страничке в Instagram поздравила дочку с днем рождения. 10 февраля крохе исполнилось шесть лет. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» называет свою наследницу не иначе, как своим сердечком, своей душой и самой большой любовью. Партнерша Халита Эргенча не скрывает, что очень привязана к семье и близким, в частности единственной дочери, которую знаменитость воспитывает одна.

По словам Узерли, она не считает себя идеальной мамой, но точно знает, что ее любовь к Ларе совершенна. Мерьем пожелала дочурке крепкого здоровья, подметив, что она искренне надеется, что Бог защитит ее кроху, как всех других детей мира.

«Я не могут быть идеальной мамой! И я уж точно не идеальный папа!! Но моя любовь к себе совершенна… С днем рождения моя Лара», — обратилась к имениннице актриса.

В своем микроблоге Мерьем опубликовала редкие кадры, показав новорожденную Лару, которая постепенно с каждым днем росла и менялась, превращаясь из младенца в маленькую девочку. У наследницы Узерли светло-медовые локоны и большие выразительные глаза, как у ее звездной мамы. К слову, сама актриса в повседневной жизни носит очки, корректируя тем самым плохое зрение. На съемочной площадке актриса пользуется контактными линзами.