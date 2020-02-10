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«Не могу быть идеальной мамой»: Мерьем Узерли показала редкие кадры дочки

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» одна воспитывает шестилетнюю Лару.

«Не могу быть идеальной мамой»: Мерьем Узерли показала редкие кадры дочки
Мерьем Узерли с дочкой Ларой (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

36-летняя Мерьем Узерли на личной страничке в Instagram поздравила дочку с днем рождения. 10 февраля крохе исполнилось шесть лет. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» называет свою наследницу не иначе, как своим сердечком, своей душой и самой большой любовью. Партнерша Халита Эргенча не скрывает, что очень привязана к семье и близким, в частности единственной дочери, которую знаменитость воспитывает одна.

По словам Узерли, она не считает себя идеальной мамой, но точно знает, что ее любовь к Ларе совершенна. Мерьем пожелала дочурке крепкого здоровья, подметив, что она искренне надеется, что Бог защитит ее кроху, как всех других детей мира.

Актриса из сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли корректирует плохое зрение очками (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

«Я не могут быть идеальной мамой! И я уж точно не идеальный папа!! Но моя любовь к себе совершенна… С днем рождения моя Лара», — обратилась к имениннице актриса.

В своем микроблоге Мерьем опубликовала редкие кадры, показав новорожденную Лару, которая постепенно с каждым днем росла и менялась, превращаясь из младенца в маленькую девочку. У наследницы Узерли светло-медовые локоны и большие выразительные глаза, как у ее звездной мамы. К слову, сама актриса в повседневной жизни носит очки, корректируя тем самым плохое зрение. На съемочной площадке актриса пользуется контактными линзами.

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