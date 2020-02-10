Актрису на церемонии «Оскар» обозвали «сексуальным лобстером» из-за фасона платья

Гостью 92 премии «Оскар» Кристен Уиг прозвали «сексуальным лобстером» из-за неудачного фасона платья. Раздача кинонаград состоялась в ночь с 9 на 10 февраля. Как и всегда, события подобного масштаба ознаменовываются не только именами триумфаторов, но и яркими, необычными, а иногда и нелепыми нарядами. Так, одним из самых странных по праву можно назвать платье с красными оборками, в котором Уиг появилась на схожего цвета дорожке. Для того чтобы дополнить образ, актриса выбрала черные перчатки, что опять же сказалось на общем восприятии.

Поклонники Уиг, оценивая наряд, особо не церемонились. Они сравнили знаменитость с «сексуальным лобстером, которого, должно быть, очень любил кот Гарфилд». «Я очень люблю Уиг, но видок у нее ужасный. И эти перчатки! Боже, что с ней?», «Видок уморительный», «Сороконожка человека», «Платье надела слишком рано! Еще не день Святого Валентина», — писали они.

Самым же ярким нарядом вечера было негласно признано платье от Натали Портман. Актриса появилась на дорожке в наряде, на котором были вышиты имена режиссеров-женщин, чьи фамилии не прозвучали в качестве кандидаток на статуэтку.