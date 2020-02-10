Натали Портман предстала на «Оскаре» в кейпе с именами неноминированных режиссеров

Под накидкой у актрисы оказалось великолепное платье с акцентом на зоне декольте.

Натали Портман предстала на красной дорожке «Оскара» в необычном наряде. Поверх роскошного черного платья с золотой вышивкой она накинула на плечи плащ Dior.

Его края были полностью расшиты именами женщин-режиссеров, которых не номинировали на премию киноакадемии, включая Грету Гервиг, сообщил Daily mail. Таким образом звезда намекнула на то, что до толерантного отношения к женщинам «Оскару» еще расти и расти.

В этом году Портман пригласили на «Оскар» для вручения статуэтки в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Она досталась фильму «Кролик Джоджо» от режиссера Тайка Вайтити.

Отметим, что на сцену Натали вышла уже без кейпа, обнажив шикарное платье с акцентом в зоне декольте. Тонкую талию актриса подчеркнула плетеным поясом.