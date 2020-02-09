Звездный стиль

Устинья Малинина в джинсах-бойфрендах и кепке с лаковым козырьком прогулялась по Мюнхену

Дочка народного артиста России позировала в кадре вместе с домашними питомцами.

Устинья Малинина в джинсах-бойфрендах и кепке с лаковым козырьком прогулялась по Мюнхену
Устинья Малинина (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

19-летняя Устинья Малинина как и ее отец народный артист России Александр Малинин отдает предпочтение музыке и вокалу. Наследница именитой фамилии уже выступала на сцене, спев в дуэте со старшим братом Никитой. Юноша заявил о себе став участников проекта «Фабрика звезд». Мама девушки не скрывает: ее пасынок с легкостью нашел общий язык с маленькой сестренкой, когда та была еще совсем крохой. Молодой человек до сих пор опекает Устинью.

У Эммы Малининой есть старший сын — Антон. Он живет со своей семьей. Жена Александра Николаевича подружилась с невесткой, возлюбленной своего наследника — Ангелиной.

Дочка певца Александра Малинина - Устинья Малинина
Устинья Малинина прогулялась по Мюнхену в джинсах-бойфрендах и кепке с лаковым козырьком (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

На личной страничке в Instagram Устинья поделилась свежим снимком. Дочка музыканта прогулялась по Мюнхену в трендовых джинсах-бойфрендах, бежевой водолазке и полуботинках на шнуровке. Образ юной певицы дополнил шарф и молочная кепка с лаковым козырьком. В кадре девушка позировала с домашними питомцами.

Напомним, что у дочери Эммы Малининой есть брат-двойняшка Фрол. Юноша увлекается живописью. По словам Устиньи, она очень благодарная своим родителям за то, что они сделали для них с братом. Девушка подметила, что с самого детства ни в чем не нуждалась. При этом наследница Александра Малинина отдавала себе отчет в том, какого труда стоило ее близким обеспечим им с Фролом безбедное чуществование.

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Устинья Малинина в джинсах-бойфрендах и кепке с лаковым козырьком прогулялась по Мюнхену
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