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«В стиле бабушки на лавочке»: 57-летняя Малинина рассказал, как носить платок

Возлюбленная музыканта старается следить за модными тенденциями.

«В стиле бабушки на лавочке»: 57-летняя Малинина рассказал, как носить платок
Александр и Эмма Малинины (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

Свой уикенд Эмма Малинина провела в компании 19-летней дочки Устиньи. На прогулку по Мюнхену возлюбленная музыканта отправилась в утепленной меховой куртке, не забыв о важных для нее деталях гардероба — солнезащитных очках и принтованном платке. 57-летняя супруга Александра Николаева повязала свой любимый аксессуар — легкую атласную косынку в стиле бабушка на лавочке. По словам мамы Устиньи, по-английски этот этот способ носить платки так и называется — babushka. 

Эмма не скрывает, что такую «бабушкину косынку» можно сочетать с трендовыми и актуальными в этом сезоне вещами. К примеру, яркими очками, курткой и стильной сумкой. Благодаря чему, по мнению Малининой, может получиться весьма необычный образ. Возлюбленная певца уточнила, что часто получается комплименты от прохожих на улице.

«Платок на голову, один из моих любимых аксессуаров. Завязать платок на голове в стиле «бабушка на лавочке» — это очень актуальная и модная фишка», — пояснила Эмма.

Эмма Малинина в Мюнхене повязала платок в стиле "бабушка на лавочке"
Эмма Малинина с дочкой Устиньей на прогулке по Мюнхену (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

Эмма Малинина не препятствует мужу общаться со страшим сыном Никитой от Инны Курочкиной. Стоит отметить, что нынешняя возлюбленная певца сумела найти общий язык с его наследником от предыдущих отношений. Еще в пору юности, Никита принимал участие в вокальном проекте «Фабрика звезд». В браке с музыкантом Эмма родила двойняшек Фрола и Устинью. С появлением малышей старший сын Александра Николаевича сразу же стал выделять свою сестренку. Никита мог нянчится с девочкой часами. А опеку над Фролом взял на себя первенец Эммы — Антон.

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«В стиле бабушки на лавочке»: 57-летняя Малинина рассказал, как носить платок
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