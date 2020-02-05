Звездный стиль

Конфуз: Малиновская снялась в леопардовом боди с корсетом вслед за Седоковой

Телеведущая взбудоражила поклонников дерзкими фото.

Конфуз: Малиновская снялась в леопардовом боди с корсетом вслед за Седоковой
Маша Малиновская. фото: globallookpress.com

Маша Малиновская одно время для многих была секс-символом. Телеведущая всегда обладала женственной фигурой. Сейчас девушке уже 39 лет, но она выглядит моложе многих коллег по цеху. Более того, артистка умеет стильно одеваться, подчеркивая достоинства своей фигуры. Недавно Маша предстала в розовом комбинезоне. Как оказалось, монохром визуально стройнит.

Теперь Малиновская решила удивить поклонников. Она снялась в дерзком образе. Телеведущая облачилась в боди с леопардовым принтом, облегающим все тело, и добавила корсет в тон. Наряд артистка дополнила остроносыми ботильонами рыжего цвета, а также крупной цепочкой.

«Мяу… Нет смысла подписывать фото», — написала звезда.

Многие поклонники восхитились нарядом Маши и тем, как она выглядит. «Похожа на Мадонну в молодости», «Года идут. Мы стареем. А Маше Малиновской снова 25», «Прелесть просто Машенька!», «Сногсшибательная кошка», «Классно выглядишь», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые вспомнили, что ранее видели такой же наряд на Анне Седоковой. Певица выступала в леопардовом боди с корсетом в прошлом году.

«Аню Седокову напомнили. Вам так же к лицу леопард и вы обе дико горячие», «Маша, у Седоковой отжала костюм?», — стали писать пользователи Сети. Малиновская посмеялась над комментариями. Она не стала пояснять случайно или намеренно скопировала образ певицы.

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Звездный стильМаша МалиновскаяМаша Малиновская фотомода и стиль
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Конфуз: Малиновская снялась в леопардовом боди с корсетом вслед за Седоковой
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