«Принесла удачу»: Лопырева в мини-юбке вышла на лед во время хоккейного матча

Виктория Лопырева даже после рождения сына Марка Лео не стала одеваться менее женственно. Модель по-прежнему выбирает дизайнерские вечерние платья, шорты и короткие наряды.

В прошлом году она вернулась в Россию со своим возлюбленным Игорем Булатовым и наследником, которому скоро исполнится один год. Девушка активно принимает участие в различных мероприятиях.

Так, на днях Виктория устроила тренировку с известной фигуристкой Анастасией Гребенкиной, а позже уже вышла на лед во время хоккейного матча между командами «Авангард» — «Металлург». Модель согласилась сделать вбрасывание шайбы перед игрой. Примечательно, что девушка предстала в толстовке с логотипом «Авангарда», мини-юбке и колготках с рисунком. Лопырева выглядела женственно, особенно на фоне настоящих мужчин.

«Правда, до выхода на площадку меня пугали, что именно здесь, в Балашихе, Жозе Моуринью упал на лед, так как под ним поехал ковер. Но опасности меня не останавливают, да и организаторы выдали специальные «кошки» на обувь, поэтому все получилось здорово! И «Авангарду» принесла удачу. «Ястребы» разгромили двукратного обладателя Кубка Гагарина — 6:1», — похвасталась блондинка.

Многие поклонники восхитились образом Виктории. Правда, некоторые сочли, что выходить на лед в юбке было очень рискованно.

«Какая ты красавица», «Почему не на коньках?» «Это было эффектно», «Только ты могла прийти в юбке», — отозвались подписчики.

К слову, Виктории удалось помочь шестимесячному Ване Семенову из столицы Чувашии, который страдает из-за редкого генетического заболевания. Лопырева поучаствовала в сборе средств на лечение ребенка, а также навестила малыша и его маму в больнице.