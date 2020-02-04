«Гены дают о себе знать»: Лопырева рассказала, от чего в восторге ее маленький сын

Уже со дня на день мальчику исполнится один год. Как оказалось, он присмотрел себе подарок — дорогой автомобиль.

Виктория Лопырева долгое время не могла найти свою любовь, но в итоге к ней пришло все и сразу. Вот уже два года она строит отношения с Игорем Булатовым, от которого 6 февраля 2019 года родила сына Марка Лео. Несколько месяцев назад влюбленные расписались в ЗАГСе и устроили небольшой праздник для близких. Грандиозную свадьбу они планируют устроить в ближайшее время.

А пока Лопырева продолжает активно путешествовать, участвовать в модных фотосессиях и посещать светские рауты. При этом она воспитывает подрастающего наследника. Близится первый день рождения Марка. Модель намекнула, что ребенок выбрал себе подарок. На новом фото сын звезды в спортивном костюме с принтом и стильном синем пуховике с капюшоном стоит у дорогого автомобиля и трогает руками капот, а потом колеса.

«Кажется, что кто-то выбрал себе подарок на День рождения. Часто слышу: «Маленькие дети — маленькие проблемы. Большие дети — большие проблемы!» Пусть это говорят и в шутку, но я в таком высказывании слышу негативную настройку. У нас Марк Лео вызывает только радость и позитив, а он, в свою очередь, в полном восторге от всех технических приборов — начиная от самого простого ионизатора или увлажнителя воздуха, заканчивая любимой стиральной машиной — это must have нашего сына. Но теперь он потерял покой и сон от всего, что может развивать хоть какую-то скорость… Гены дают о себе знать», — рассказала Виктория.

Некоторые поклонники отметили, что у мальчика хороший вкус. Также они поразились тому, как быстро он растет. «Вау, как быстро летит время! Какой он уже большой», «Уже с рождения есть стиль и вкус», «Подрос паренек, совсем взрослый!», «Уже ходит», «Такой милый», — прокомментировали пост подписчики. Многие признались, что им не терпится увидеть лицо сына Лопыревой. Они попросили модель показать его в день рождения.