«Элегантно и женственно»: Эмилия Кларк в лаконичном платье восхитила стилиста

Эмилия Кларк имеет целую армию поклонников благодаря своей роли Матери драконов в сериале «Игра престолов». Сериал по циклу романов Джорджа Мартина сделал актрису знаменитой. Более того, многие привыкли видеть девушку сильной и воинственной со светлыми волосами. Но в обычной жизни она носит темные локоны.

Накануне актриса посетила церемонию награждения премией BAFTA в Лондоне. На коровой дорожке звезда предстала в лакончином черном платье в пол на тонких бретельках. Наряд украшала лишь небольшая бахрома, напоминающая новогоднюю мишуру. Волосы девушка собрала в хвост, сделав ровный пробор набок. Образ завершил неброский макияж.

Многие поклонники пришли в восторг от ее образа. «Красавица», «О Боже, какая классная», «Само очарование», «Словно светится», — прокомментировали снимки с премии подписчики. Нашлись и те, кому ее наряд показался неудачным. Специально для портала Teleprogramma.pro образ Кларк разобрала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Элегантно и женственно в стиле голливудского шика 21 века. Лаконичность и блеск. Легкое мерцание черного платья на бретелях придают образу таинственности, не смотря на открытость и зоны декольте, и плеч, и спины. Образ контрастный, черный подчеркнул белизну кожи. Поэтому без каких либо ярких деталей, он яркий. Лаконичность в прическе и аксессуарах, довольно естественный макияж, придают образу элегантности. И все это великолепие завершает голливудская улыбка», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия.