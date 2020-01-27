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«Свет моей чертовой жизни»: Эмилия Кларк завела питомца

Звезда сериала «Игры престолов» опубликовала фотографию нового члена семьи.

«Свет моей чертовой жизни»: Эмилия Кларк завела питомца
Эмилия Кларк с собакой. Фото: instagram.com/emilia_clarke

Американская актриса Эмилия Кларк похвасталась пополнением в семье. Мать драконов решила переквалифицироваться в мать собак и завела себе щенка. Радостью знаменитость поделилась с 27 миллионами подписчиков своего Инстаграм.

«Он просто физически не может перестать быть самым красивым щенком во всем мире. Все-все, познакомьтесь с Тедом. Супер-Тедом. Моя новая большая любовь. Свет моей чертовой жизни. Он готов заполнить всю ленту Инстаграм, даже когда сам может поместиться всего лишь в чайной кружке», — написала счастливая актриса.

Фотографии себя с четвероногим другом исполнительница роли Дейнерис Таргариен сопроводила длинным хэштегом, который можно расшифровать так: #прощайсонпрощайковерпрощайтетапочкиприветкакашки.

Поклонники Эмилии Кларк пришли в восторг от щенка Теда и поставили публикации больше трех миллионов лайков. В комментариях отметились многие звезды, в частности актрисы Кортни Кокс и Джемма Чан, певец Патрик Фьори, актер Сэм Клафлин, музыкант Тайлер Джозеф и многие другие.

«Какой же милый», «Чудесный щенок», «Авввв, я люблю его!» — поздравляют звезду сериала «Игры престолов».

Интересно, что у многих актеров сериала «Игры престолов» есть собаки. Например, у Мэйси Уильямс, сыгравшей роль бесстрашной Арьи Старк, одно время дома жили целых 13 собак.

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«Свет моей чертовой жизни»: Эмилия Кларк завела питомца
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