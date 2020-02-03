55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в платье макси со сверкающим верхом

Моника Беллуччи обладает утонченным чувством стиля. Актриса в свое время была женой известного французского актера Венсана Касселя, которому подарила двух дочерей. Однако семь лет назад они расстались. Пока артист строит отношения с молодой моделью, 55-летняя Моника доказывает всем, что в зрелом возрасте можно выглядеть сногсшибательно. Накануне она посетила кинофестиваль в Брюсселе.

На коровой дорожке Беллуччи предстала в платье макси черного цвета. В последнее время актриса полюбила стиль total black, которого она придерживается на официальных мероприятиях. Наряд британского модельера Стеллы Маккартни имел необычный фасон: длинные сетчатые рукава и полуоткрытый верх из такой же сетчатой ткани. Длинные сережки, неброский макияж и объемные волосы завершили образ.

Итальянская красотка не зря пришла на премию, так как удостоилась престижной кинонаграды Бельгии — премии Магритта за достижения в киноиндустрии. К слову, она считается бельгийским эквивалентом американского «Оскара». Когда Моника поднялась на сцену, то верх ее наряда сверкал в лучах софитов. Она поблагодарила всех за награду и отметила, что для нее это большая честь.

Некоторые поклонники не только поздравили звезду, но и восхитились ее образом. «Королева», «Прекрасная актриса», «Какое платье», «Неподражаемая», «Красивый образ», — стали писать пользователи Сети. К слову, дочки унаследовали эффектную внешность матери. Недавно 15-летняя Дева стала лицом бренд Dolce & Gabbana.