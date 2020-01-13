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«Я весь такой зайка»: актер Венсан Кассель рассказал, как ушел от злодейского образа

Дети сделали мужчину добрее в жизни и в кино.

«Я весь такой зайка»: актер Венсан Кассель рассказал, как ушел от злодейского образа
Венсан Кассель с годами стал добрее. Фото: AAPimages / Timm

53-летний французский актер Венсан Кассель, прославившийся ролями преступников и маргиналов, наконец, предстанет на экране в образе хорошего парня. Скоро в прокат выйдет фильм «Особенные» режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша. Эта пара нередко выпускала комедии, но их новая картина расскажет о проблеме аутистов, являясь одновременно и смешной, и трогательной работой.

И вот в этом фильме нашлось место для доброго и даже самоотверженного героя Касселя. Актер признается, что давно искал возможность примерить положительный образ, но зрители помнили его по отрицательным персонажам, и артист стал своеобразным заложником этой ситуации.

Но время и обстоятельства меняют людей. У мужчины подрастают трое детей, вместе с ними он стал более добрым и спокойным, что отражается и на его персонажах.

«Я как хиппи — весь такой мирный, заботливый и любвеобильный. Да, я был очень злой в молодости, а сейчас весь такой зайка», — признался актер «Комсомольской правде».

Кстати, недавно Кассель снялся в третьем сезоне знаменитого сериала «Мир Дикого Запада». Мужчина признался, что впервые участвовал в создании шоу и видит за этим форматом будущее. По его мнению, подобные проекты значительно отличаются от съемок полнометражного кино, задействуют куда больше людей и требуют от актера больше отдачи.

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«Я весь такой зайка»: актер Венсан Кассель рассказал, как ушел от злодейского образа
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