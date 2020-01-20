Лера Кудрявцева, Моника Беллуччи и другие звезды, родившие после 45 лет

В наше время женщины часто предпочитают карьеру роли матери семейства. И все же приходит момент, когда становится ясно: дальше тянуть нельзя!

Давайте вспомним знаменитостей, которые сначала прочно встали на ноги, завоевав славу и популярность, а потом уже задумались о продолжении рода. Впрочем, некоторые из них ухитряются совмещать эти две роли.

Мария Порошина – родила в 45

Известная актриса Мария Порошина — многодетная мама пятерых детей. Младший родился год назад, когда Марии уже шел 46-й год. К тому времени актриса была уже в разводе с Ильей Древновым, и кто является отцом маленького Андрея — неизвестно.

Сама Порошина призналась лишь в том, что отец малыша — иностранец. В браке с Древновым у нее родились три дочери, и есть еще старшая дочка, рожденная в гражданском браке с Гошей Куценко.

Илзе Лиепа – родила в 46

Знаменитая балерина Илзе Лиепа долгое время мечтала о ребенке, но родить ей не позволяли проблемы со здоровьем. Балерина упорно с ними боролась, прибегая к самым передовым методам лечения.

И, наконец, в 2010 году, уже отпраздновав свое 46-летие, Илзе Лиепа подарила своему мужу Владиславу Паулюсу дочку, назвав ее Надеждой.

Однако брак не продлился долго — через 3 года Илзе развелась с мужем. Это стало полной неожиданностью для поклонников балерины. Как бы там ни было, а маленькая Надя теперь для мамы, надо думать, — главный смысл жизни.

Лера Кудрявцева – родила в 47

Телеведущая Лера Кудрявцева родила первого ребенка очень рано, когда ей еще не исполнилось и 18. С тех пор прошло много времени, Лера развелась с отцом своего сына, снова вышла замуж и снова развелась… И все это время мечтала о дочке.

Наконец, в августе 2018-го 47-летняя Кудрявцева стала мамой девочки, которую решила назвать Машей. Отец малышки — супруг Леры, хоккеист Игорь Макаров.

Буквально за пару месяцев до этого Лера стала бабушкой, — у ее старшего сына родился мальчик.

Чтобы исключить слухи о суррогатном материнстве, Кудрявцева сразу после родов дала интервью и сказала, что рожала дочку сама.

Ингеборга Дапкунайте – родила в 54

Актриса Ингеборга Дапкунайте тщательно оберегает свою личную жизнь от вмешательства журналистов. Известно, что она трижды была замужем, последний брак с Дмитрием Ямпольским (он на 14 лет моложе актрисы) распался вскоре после того, как в 2017 году 54-летняя Ингеборга родила сына Алекса.

Поскольку жизнь Дапкунайте была окружена тайной, СМИ предположили, что актриса воспользовалась услугами суррогатной матери. Ингеборга не стала комментировать эту информацию.

Ирина Млодик – родила в 56

Жена актера Эммануила Виторгана, успешная бизнес-леди Ирина Млодик, на 23 года моложе своего супруга, но тоже далеко не девочка. Несмотря на почтенный возраст, Ирина в 2018 году подарила Виторгану дочь.

СМИ долго обсуждали эту новость, Виторган и Млодик побывали, наверное, на всех телешоу и везде повторяли: Ирина родила сама, без участия суррогатной матери, единственное, к чему прибегли супруги, — это процедура искусственного оплодотворения ЭКО.

Девочку назвали Этель. А спустя полтора года, в августе 2019-го, в их семье появилась еще одна малышка — Клара. 80-летний отец и 57-летняя мать, разумеется, счастливы.

больше по теме 79-летний Виторган с Ириной Млодик не отучают дочь Этель от соски В феврале малышке исполнится два годика.

Моника Беллуччи – родила в 45

Итальянская красавица Моника Беллуччи отважилась родить первую дочь в 40 лет после того, как вышла замуж за французского актера Венсана Касселя (он добивался ее долго и упорно, трижды предлагая руку и сердце).

А спустя 6 лет, в 2010-м, Моника стала мамой еще одной очаровательной малышки. Однако в 2013-м стало известно о разводе самой красивой пары. Моника призналась, что мечтала о тихом семейном гнездышке, а вместо этого то и дело узнавала об изменах мужа.

А как вы думаете, рожать после 45 лет — достойно восхищения или, скорее, порицания? Успеет ли немолодая мама дать ребенку все, в чем тот нуждается?