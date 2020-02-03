Звездный стиль

«Форм недостаточно»: Шарлиз Терон промахнулась с излишне глубоким декольте

Актриса блеснула на красной дорожке премии BAFTA.

«Форм недостаточно»: Шарлиз Терон промахнулась с излишне глубоким декольте
Шарлиз Терон. Фото: Global look press

На премии BAFTA-2020 голливудские звезды устроили настоящее соревнование откровенных нарядов. Ирина Шейк предстала на мероприятии в платье-купальнике, состоящим из боди и сетки. А модель Лили-Роуз Депп (дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради) и вовсе забыла надеть белье под абсолютно прозрачный наряд.

44-летняя Шарлиз Терон тоже не стала отставать от молодежи и вышла к публике в платье с глубоким декольте. Хотя нет, с декольте глубочайшим. Не удивительно, что зрители BAFTA смотрели вовсе не в глаза актрисе.

«Здесь был бы более уместен небольшой вырез или вовсе прямой лиф. Декольте абсолютно не в пропорции самой Терон и выдает, что форм там недостаточно, то есть явно   не подчеркивает ее достоинств», — прокомментировала образ голливудской актрисы имидж-стилист Ольга Трофимова.

Эксперт также заметила, что не совсем уместен у Шарлиз и черный ремешок на платье. Его стилист посоветовала заменить на серебряный, в цвет украшений. Однако похвалила яркий фиолетовый оттенок наряда.

А вот примером умеренности на BAFTA могла стать Рене Зеллвегер, которая выбрала сдержанное розовое платье, сделав ставку на необычный крой.

«Платье подчеркивает красоту ее плеч и линию декольте. Все лаконично и уместно ситуации. Единственное, я бы не советовала дублировать браслеты на обеих руках. Они тут лишние», — сказала Ольга Трофимова корреспонденту Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше десяти лет.

Ольга Трофимова. Фото
Ольга Трофимова. Фото: из личного архива героя публикации
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«Форм недостаточно»: Шарлиз Терон промахнулась с излишне глубоким декольте
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