В сети не попался: Купер и Шейк появились на афтерпати BAFTA

В Лондоне отгремела очередная церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA. Звездные гости светского мероприятия старались превзойти друг друга не только на красной дорожке, но и на афтерпати церемонии.

Один из самых запоминающихся образов оказался у Ирины Шейк, которая предстала перед гостями премии в платье-купальнике, состоящим из золотой сетки и нюдового боди. В нем после окончания церемонии она отправилась на вечеринку, устроенную Vogue And Tiffany & Co, где провела время со своим другом Рикардо Тиши, Шарлиз Терон, Флоренс Пью и Дейзи Ридли.

«В эти сети точно попадет какой-то мужчина! У наряда необычный цвет для вечеринки – нюдовый, характерный для дневных образов, но, благодаря его яркой сексуальности, он вполне уместен. Сексуальность сегодня в тренде. У Ирины наверняка увеличится круг поклонников», — заметила имидж-стилист Ольга Трофимова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Однако главная «рыба» для Шейк, увы, не попала в расставленные ею сети. Бывший возлюбленный модели Брэдли Купер после церемонии BAFTA уехал на другую афтерпати, устроенную американской компанией Netflix. Здесь он развлекался c Лорой Дерн, Робертом Де Ниро, Адамом Драйвером, Скарлетт Йоханссон и другими селебрити.