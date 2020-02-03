ЗВЕЗДЫ

В сети не попался: Купер и Шейк появились на афтерпати BAFTA

Топ-модель своим внешним видом произвела сильное впечатление на светскую публику.

В сети не попался: Купер и Шейк появились на афтерпати BAFTA
Брэдли Купер и Ирина Шейк. Фото Global look press

В Лондоне отгремела очередная церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA. Звездные гости светского мероприятия старались превзойти друг друга не только на красной дорожке, но и на афтерпати церемонии.

Один из самых запоминающихся образов оказался у Ирины Шейк, которая предстала перед гостями премии в платье-купальнике, состоящим из золотой сетки и нюдового боди. В нем после окончания церемонии она отправилась на вечеринку, устроенную Vogue And Tiffany & Co, где провела время со своим другом Рикардо Тиши, Шарлиз Терон, Флоренс Пью и Дейзи Ридли.

«В эти сети точно попадет какой-то мужчина! У наряда необычный цвет для вечеринки – нюдовый, характерный для дневных образов, но, благодаря его яркой сексуальности, он вполне уместен. Сексуальность сегодня в тренде. У Ирины наверняка увеличится круг поклонников», — заметила имидж-стилист Ольга Трофимова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Однако главная «рыба» для Шейк, увы, не попала в расставленные ею сети. Бывший возлюбленный модели Брэдли Купер после церемонии BAFTA уехал на другую афтерпати, устроенную американской компанией Netflix. Здесь он развлекался c Лорой Дерн, Робертом Де Ниро, Адамом Драйвером, Скарлетт Йоханссон и другими селебрити.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

BAFTAБрэдли КуперЗвездный стильИрина ШейкИрина Шейк и Брэдли КуперИрина Шейк: последние новостимода и стильНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В сети не попался: Купер и Шейк появились на афтерпати BAFTA
Интересно?
Поделись с друзьями: