Дочь Джонни Деппа явилась на премию BAFTA практически голой

В Лондоне прошла церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA. Тот, кто увидел на ней Ирину Шейк, решил, что круче и смелее наряда просто быть не может. Ведь модель явилась в свет в платье-купальнике из крупной золотой сетки.

Но оказалось, что это еще цветочки. Настоящее удивление гости испытали, когда на красную дорожку взошла дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз. Ее платье-комбинация тоже было донельзя прозрачным, но под него, в отличие от Шек, 20-летняя модель не стала надевать боди. Лишь вглядевшись в хрупкий образ Лили, можно было понять, что на ней все-таки есть телесного цвета трусики.

Девушка невозмутимо позировала журналистам, нисколько не смущаясь своего откровенного наряда.

Отметим, что это далеко не первая смелая выходка модели. Свои первые снимки топлес она сделала в 17 лет.