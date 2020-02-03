«Отличные «лопес»: Шакира и Джей Ло появились на «Супербоуле» в контрастных микрошортах

2 февраля Шакира и Джей Ло зажгли стадион на традиционном для Америки «Супербоуле». Эффектные танцы, обилие трюков и полюбившиеся всем треки заставили аудиторию верить, что певицы, несмотря на свой возраст (43 и 50 лет соответственно) еще на многое способны. Еще больше удивили публику наряды исполнительниц – так, за 15 минут Лопес успела переодеться 4 раза, и каждый последующий наряд был многократно эффектнее другого. Не уступала коллеге внешним видом и Шакира. За наряды для второй отвечал дизайнер Питер Дундас.

Для первых песен Шакира выбрала красные облачения – платье-трансформер и красный топ с такой же юбкой. Наряды в целом были схожи – тонкие лямки, бахрома и кристаллы Swarowski, информирует Vogue. Эксперты же отмечают, что красный – нетипичный цвет для мероприятия подобного формата, но он очень подходит темпераментной латиноамериканке. Для совместного выступления с Джей Ло Шакира выбрала золотистые микрошорты, выгодно подчеркивающие стройность ног и упругость филейной части.

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Лопес, в свою очередь, примеряла на себя максимально откровенные черный кожаный костюм, прозрачный комбинезон, отделанный серебристыми пайетками, также серебристый топ и шорты с бахромой и пушистое боа. Важно отметить, что на переодевание самого сложного образа певица потратила всего 8 секунд.

В социальных сетях поспешили обратить внимание на шикарное тело звезд. Так, многие подчеркнули, что и у Ло, и у Шакиры «отличные лопесы» (речь, конечно, не о глазах). Другие признались, что певицы по-прежнему колоритны и практически не стареют. Третьи поспешили просто признаться в любви.