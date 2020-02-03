Джей Ло и Шакира разорвали сердца американских фанатов огненным выступлением на «Супербоул»

Дженнифер Лопес и Шакира разорвали танцпол в перерыве финала ежегодного американского события «Супербоул». Мероприятие стало 54-м по счету, а победу одержал «Канзас-Сити» — впервые команда стала чемпионом с 1969 года. Однако, мало кого из зрителей по-настоящему волновал триумфатор того вечера, ведь в перерыве сразу две латиноамериканки показали настоящее шоу.

Всего выступление продлилось 15 минут, но за это время две звезды сумели довести аудиторию буквально до экстаза. Певицы исполнили свои знаменитые хиты — Jenny From The Block и Hips Don’t Lie, зажигательно потрясти филейной частью дуэтом, сыграть на бас-гитаре, обвязаться канатами, имитируя взаимодействие со змеей и покрутиться на шесте. В восторге от пластики собственной жены остался и супруг Джей Ло – Алекс Родригез. Мужчина в буквальном смысле подскакивал на месте и старался подпевать возлюбленной, перекрикивая рядом стоящих людей.

Вместе с матерью на сцену вышла и 11-летняя дочь Лопес Эмма. Она проникновенно спела Let’s Get Loud. За пару часов видео с исполнительницами набрало на Youtube 2,5 миллиона просмотров, а к моменту написания новости цифра выросла до 11 миллионов. Не удержалась от похвалы и Леди Гага – в Twitter она написала, что Ло и Шакира были «невероятно эффектны и сексуальны».