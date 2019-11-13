«Нужна была операция или божья воля»: Шакира рассказала о болезни

Шакира одна из самых самобытных и заметных фигур западного шоубизнеса. «Девочка-зажигалка» окрестили ее таблоиды, когда она впервые появилась на сцене. Отличали певицу яркая внешность, невероятная пластика и, конечно, прекрасный голос. И последнего и самого важного Шакира едва не лишилась.

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По словам звезды, в конце 2017 года ей диагностировали кровоизлияние в голосовые связки, голос мог быть потерян навсегда. Эти новости повергли Шакиру в самую настоящую депрессию.

«Я не могла даже представить, что останусь без голоса, он всегда был важнейшей частью меня. Эти мысли убивали, иногда у меня не было сил даже подняться с кровати утром», — рассказала она.

Максимальную поддержку знаменитости тогда оказал ее муж, защитник «Барселоны» Жерар Пике. Она призналась, что в тот период была наверняка просто невыносима, но он ни за что не осуждал ее и всегда оставался рядом.

«Мне нужна была операция или божья воля, больше продолжаться не могло», — цитирует певицу Daily Mail.

Очевидно бог услышал молитвы Шакиры и голос восстановился сам. Уже 2 февраля фанаты смогут увидеть ее на Super Bowl LIV в Майами 2 февраля вместе с Дженнифер Лопес.