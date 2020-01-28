Муцениеце в белом комбинезоне предстала на съемках шоу «Голос. Дети»

Недавно стартовали съемки нового сезона «Голос. Дети». Наставниками проекта стали уже опытные артисты — Валерий Меладзе, Баста и Полина Гагарина, которая впервые поработает с детьми. Ведущим проекта остался Дмитрий Нагиев, а вот его напарницей на этот раз стала Агата Муцениеце — актриса и жена Павла Прилучного. Девушка явно была рада с головой окунуться в работу.

В очередной съемочный день Агата появилась в студии в белоснежном комбинезоне. Элегантный наряд подчеркнул стройную фигуру девушки. Образ она дополнила туфлями-лодочками телесного цвета. Ведущая также прицепила накладной хвост, чтобы прическа смотрелась более эффектно. Она не упустила возможности и сделала совместное фото с Гагариной и Меладзе.

Исполнительница хита «Спектакль окончен» тоже облачилась в комбинезон, но более дерзких из полупрозрачной ткани с кружевами, стразами и бахромой. Декольте до пупка позволило Полине показать бюст, а кожаные перчатки, полусапожки и шляпа завершили образ в ковбойском стиле. А вот Меладзе выбрал повседневный стиль: джинсы и клетчатую рубашку с курткой.

Многие поклонники признались, что не сразу узнали Муцениеце. Они одарили девушку комплиментами. «Комбез классный», «Я даже не узнала Агату», «Боже, какая ты красивая», «Боже, Агата! Тебя просто не узнать!», «Шикарный образ! Богиня!», «Так похорошела», «Вааау, вам очень идёт такая причёска», «Этот белый костюмчик тебе к лицу», «Агата, это вы???? Какая красотка!», — прокомментировали пост подписчики.