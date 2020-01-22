ЗВЕЗДЫ

«Весь в папу»: Муцениеце запечатлела подросшего сына Прилучного на отдыхе

Актриса проводит время с детьми в Дубае.

«Весь в папу»: Муцениеце запечатлела подросшего сына Прилучного на отдыхе
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. фото: globallookpress.com/

Агата Муцениеце и Павел Прилучный пережили много вместе, включая кризис в отношения. Несколько лет назад пара едва не рассталась, но в итоге они поняли, что не могут жить друг без друга. Даже нелицеприятные слухи, которые возникают с завидной периодичностью, уже не тревожат пару. У супругов подрастают дочь Мия и сын Тимофей.

Как и многие звезды, в январе Муцениеце отправилась в отпуск. Вместе с детьми она приехала в Дубай. Пока Прилучный находится на съемках, его жена отдыхает с детьми на побережье. Правда, даже там она устраивает себе тренировки и бегает по утрам. Накануне Агата понежилась на пляже. Она засняла подросших детей. Семилетний Тимофей сначала играл с сестрой, а потом устроился на шезлонге.

На новом фото мальчик в плавках и солнцезащитных очках пьет коксовый сок. Многие поклонники поразились тому, как он похож на отца. «Копия Паша! Ух девки, берегитесь», «На папу совсем стал похож», «Какой взрослый уже», «Совсем вырос», «Весь в папу», «Отцовская харизма и брутальность просто фонтанирует», «Агата, какой он красавчик», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, многие также считают, что дочка, наоборот, пошла в маму. Агата засняла и наследницу, которая резвилась на пляже в купальнике. Правда позже девочку она нарядила, чтобы пойти на ужин. Кроха предстала в ретро-платье с кружевами и меховой жилетке. На ее голове красовался ободок с бантом. «К ужину готова», — написала радостная Муцениеце. Похоже, что она хочет вырастить из Мии модницу.

дочь прилучного
Дочь Агаты и Павла. Фото: instagram.com/agataagata/
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Агата МуцениецеЗвездные детиПавел Прилучный
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«Весь в папу»: Муцениеце запечатлела подросшего сына Прилучного на отдыхе
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