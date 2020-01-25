НОВОСТИ

Гагарина впервые стала наставницей шоу «Голос. Дети»

В этом году борьба обещает быть серьезной, так как заветные кресла займут опытные музыканты и артисты. А соведущей Дмитрия Нагиева станет актриса Агата Муцениеце.

Гагарина впервые стала наставницей шоу «Голос. Дети»
Полина Гагарина. фото: instagram.com/gagara1987/

В скором времени нас ждет начало уже седьмого сезона проекта «Голос. Дети». Его ведущим неизменно является Дмитрий Нагиев. Но на этот раз у него появится соведущая — актриса Агата Муцениеце. Также Первый канал озвучил имена наставников проекта.

В проект вернется Василий Вакуленко (баста), который в прошлом году уступил свое место Светлане Лободе. К нему присоединится Валерий Меладзе, который тоже работал с юными исполнителями. А вот Полина Гагарина впервые будет сотрудничать с детьми.

«Все трое — это ветераны конкурса. Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, и только для Полины Гагариной это станет дебютом», — отметили в пресс-службе Первого канала.

Как и в прошлые разы, участники съедутся из разных стран, чтобы продемонстрировать свой вокал и попытаться впечатлить наставников. На съемки приглашены исполнители из разных городов и регионов России, а также юные вокалисты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвия, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии. Какой будет система голосования в новом сезоне, пока неизвестно.

Напомним, что в конце прошлого года завершился очередной сезон оригинального шоу «Голос». На этот раз победу одержал участник команды Константина Меладзе Аскер Барбеков.

А вот детская версия проекта в 2019 году прошла со скандалом. По итогам зрительского голосования победила дочь Алсу Микелла Абрамова, но это вызвало волну негодования. В итоге результаты голосования были пересмотрены. Из-за выявленных нарушений победителями признали всех финалистов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БастаВалерий МеладзеПолина Гагаринашоу "Голос.Дети"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гагарина впервые стала наставницей шоу «Голос. Дети»
Интересно?
Поделись с друзьями: