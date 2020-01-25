Гагарина впервые стала наставницей шоу «Голос. Дети»

В этом году борьба обещает быть серьезной, так как заветные кресла займут опытные музыканты и артисты. А соведущей Дмитрия Нагиева станет актриса Агата Муцениеце.

В скором времени нас ждет начало уже седьмого сезона проекта «Голос. Дети». Его ведущим неизменно является Дмитрий Нагиев. Но на этот раз у него появится соведущая — актриса Агата Муцениеце. Также Первый канал озвучил имена наставников проекта.

В проект вернется Василий Вакуленко (баста), который в прошлом году уступил свое место Светлане Лободе. К нему присоединится Валерий Меладзе, который тоже работал с юными исполнителями. А вот Полина Гагарина впервые будет сотрудничать с детьми.

«Все трое — это ветераны конкурса. Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, и только для Полины Гагариной это станет дебютом», — отметили в пресс-службе Первого канала.

Как и в прошлые разы, участники съедутся из разных стран, чтобы продемонстрировать свой вокал и попытаться впечатлить наставников. На съемки приглашены исполнители из разных городов и регионов России, а также юные вокалисты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвия, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии. Какой будет система голосования в новом сезоне, пока неизвестно.

Напомним, что в конце прошлого года завершился очередной сезон оригинального шоу «Голос». На этот раз победу одержал участник команды Константина Меладзе Аскер Барбеков.

А вот детская версия проекта в 2019 году прошла со скандалом. По итогам зрительского голосования победила дочь Алсу Микелла Абрамова, но это вызвало волну негодования. В итоге результаты голосования были пересмотрены. Из-за выявленных нарушений победителями признали всех финалистов.