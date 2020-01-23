Стилист назвала платье Орбакайте с рюшами и цветочным принтом «трендовым»

Кристина Орбакайте выросла в звездной семьей. С детства она знала, что такое внимание общественности. Не удивительно, что артистка теперь для многих является иконой стиля. Для появления на сцене она выбирает элегантные вечерние платья, а в обычной жизни часто носит джинсы или костюмы. На новогодних съемках певица представала в броских образах, стараясь подчеркнуть свою женственность.

Похоже, что теперь Кристине, как и другим россиянам, хочется ускорить наступление весны. По этой причине она поделилась снимком, на котором предстала в летнем образе. Певица позирует в кадре в легком платье с рюшами и цветочным принтом. На ее шее висит огромный кулон с камнем. Также Орбакайте сделала нюдовый макияж и завила волосы в нежные локоны. «А в душе весна», — призналась она.

Многие поклонники были сражены ее нарядом. «Красавица! Кристина, вы самая стильная!», «Шикарное платье», «Сногсшибательный образ», — стали писать подписчики.

Персональный стилист Лариса Тимиряева оценила наряд Кристины Орбакайте специально для портала Teleprogramma.pro.

«Необыкновенно женственный и романтический образ. Ретро стиль и женственность сейчас в тренде. Ретро стиль просто ворвался в моду 2020. Воздушная ткань с нежным растительным рисунком подчеркнула хрупкость, женственность и нежность Кристины. Гармонию в образе создают детали. Кулон со стрекозой не просто в одном стиле с платьем, а в едином ритме. Образ легкий, воздушный. Юности и романтичности образу добавили серф-локоны Кристины. Этот тип локонов, которые называют пляжными кудрями в тренде не первый сезон. Такая укладка выглядит женственно и романтично, пользуется большой популярностью у Российских и Зарубежных звезд. Образ не просто сложился, он в едином романтическом стиле с Кристиной», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению имиджелогия.