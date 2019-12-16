Кристина Орбакайте в «золотом» платье отметилась на новогодних съемках

Кристина Орбакайте любит подчеркивать фигуру изысканными образами. Певица в свои 48 лет обладает женственными и подтянутыми формами, поэтому может дать фору более молодым коллегам. С наступлением декабря артистка с трудом находит свободное время, так как постоянно участвует в съемках новогодних передач и концертов или выступает на разных мероприятиях. Каждый раз она поражает поклонников своими роскошными нарядами.

Орбакайте на днях снялась в очередной новогодней передаче. Она предстала на публике в броском праздничном образе. Певица позировала в золотом платье в пол с пикантным разрезом на подоле. Легкие кудри, макияж в пастельных тонах и туфли на шпильке завершили образ. От аксессуаров артистка отказалась. На видео она кокетливо продемонстрировала стройные ноги и осиную талию.

«Блестящей вам недели и новогоднего настроения!» — пожелала Кристина.

Наряд певицы произвел настоящий фурор. Поклонники наперебой стали писать ей комплименты. «Ну просто золотая женщина!», «Реальная звезда», «Кристина, как всегда, сверкает!», «Кристина, платье вам очень идёт! С наступающим Новым годом», «Красивая и как всегда элегантна», «Кристиночка, красотулечка!», «Блестящая», «Суперплатье! Тоже такое хочу», «О Господи! Как же красиво!» — стали комментировать пост пользователи Сети.

Отметим, что зрители увидят Орбакайте в новогоднюю ночь, как и многих других артистов. Филипп Киркоров, Валерия, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и другие звезды активно снимаются в новогодних концертах. Состоялась и «Песня года», на которой Кристина появилась в стильном черно-белом наряде. А вот как и где проведет Новый год сама артистка, пока неизвестно. Не исключено, что она будет работать даже в праздники.