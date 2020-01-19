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«Красивая семья»: 62-летняя Юдашкина оценила снимок Орбакайте с дочкой и мужем

Еще 15 января супруг певицы отпраздновал свое 42-летие.

«Красивая семья»: 62-летняя Юдашкина оценила снимок Орбакайте с дочкой и мужем
Кристина Орбакайте с дочкой Клавой (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленная именитого модельера не оставила без внимания один из свежих снимков старшей дочери Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Ни для кого не секрет, что на протяжении многих лет Валентин Абрамович поддерживает дружеские отношения с Аллой Борисовной. Найти общий язык с Пугачевой сумела и супруга кутюрье. Вместе с возлюбленной дизайнер не раз бывал в гостях у шоумена Максима Галкина и его второй половинки.

62-летняя Марина Юдашкина оценила фото Кристины Орбакайте, на котором артистка позировала вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и их общей дочерью, семилетней Клавой. Снимок был сделан во время празднования Нового года. Певица захотела еще раз поздравить близких друзей и коллег по творческой сцене с прошедшими зимними праздниками.

«Еще раз с Новым годом! Будьте счастливы», — добавила Орбакайте.

«С Новым годом! Красивая семья!» — обратилась к певице Марина Юдашкина.

Судя по отмеченной в Stories знаменитости геолокации, вместе с близкими старшая дочка Примадонны отдыхает в Майами. Кристина старается не разлучаться с семилетней дочерью. Старшие сыновья певицы — 21-летний Дени Байсаров и 28-летний Никита Пресняков — в материнской опеке уже не нуждаются. Они живут самостоятельно. Внук Аллы Борисовны вместе с 22-летней Аленой Красновой проводит январские каникулы на Бали.

К слову, ранее стало известно о том, что бывший возлюбленный Кристины Орбакайте, бизнесмен Руслан Байсаров, взял себе вторую жену. Свадьбу с 18-летней Аламат предприниматель провел по мусульманским традициям.

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Алла Пугачевадети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМаксим Галкин
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«Красивая семья»: 62-летняя Юдашкина оценила снимок Орбакайте с дочкой и мужем
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