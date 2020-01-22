Боня в платье кремового цвета снялась у топового фотографа

Виктория Боня является бьюти-блогером. Она регулярно рассказывает о том, как ухаживает за собой и какие лайфхаки использует во время нанесения макияжа. Также девушка давно занимается собственным бизнесом. Она создает одежду, включая джинсы, пуховики и платья. Многие поклонники давно восхищаются чувством стиля бывшей участницы «Дома-2». Неудивительно, что ее регулярно приглашают сниматься в различных рекламных проектах за границу.

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Виктория недавно побывала в Доминикане. Там она приняла участие в кинофестивале. Несколько дней девушка блистала на красной дорожке то в мини-платье, то в роскошном бальном наряде. Как оказалось, она также успела принять участие в фотосессии. Боня облачилась в платье макси из шелка кремового цвета, в котором позировала на побережье Пунта-Каны у пальм.

Фотографировал светскую львицу известный фотограф Даниэль Вентюрелли, работавший с такими звездами, как Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Ирина Шейк.

«Топовый фотограф, который работает только с топовыми звездами Голливуда из списка AList. Мне безумно повезло поработать с ним», — отметила Виктория.

Некоторые поклонники признались, что еще не видели подобной красоты.

«Вы так красивы! Пусть так же прекрасен будет мир по отношению к вам!», «Вика, какой это пляж? Так красиво», «Вика, вы на высоте! Здорово, так держать», «А Виктория красивее, чем Собчак!», «Очень Виктории идет такой фасон платья и цвет», — прокомментировали пост подписчики.