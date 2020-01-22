Звездный стиль

Боня в платье кремового цвета снялась у топового фотографа

Светская львица поделилась кадрами фотосессии с побережья Пунта-Каны.

Боня в платье кремового цвета снялась у топового фотографа
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya/

Виктория Боня является бьюти-блогером. Она регулярно рассказывает о том, как ухаживает за собой и какие лайфхаки использует во время нанесения макияжа. Также девушка давно занимается собственным бизнесом. Она создает одежду, включая джинсы, пуховики и платья. Многие поклонники давно восхищаются чувством стиля бывшей участницы «Дома-2». Неудивительно, что ее регулярно приглашают сниматься в различных рекламных проектах за границу.

Виктория недавно побывала в Доминикане. Там она приняла участие в кинофестивале. Несколько дней девушка блистала на красной дорожке то в мини-платье, то в роскошном бальном наряде. Как оказалось, она также успела принять участие в фотосессии. Боня облачилась в платье макси из шелка кремового цвета, в котором позировала на побережье Пунта-Каны у пальм.

Фотографировал светскую львицу известный фотограф Даниэль Вентюрелли, работавший с такими звездами, как Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Ирина Шейк.

«Топовый фотограф, который работает только с топовыми звездами Голливуда из списка AList. Мне безумно повезло поработать с ним», — отметила Виктория.

Некоторые поклонники признались, что еще не видели подобной красоты.

«Вы так красивы! Пусть так же прекрасен будет мир по отношению к вам!», «Вика, какой это пляж? Так красиво», «Вика, вы на высоте! Здорово, так держать», «А Виктория красивее, чем Собчак!», «Очень Виктории идет такой фасон платья и цвет», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория БоняВиктория Боня фотоЗвездный стильмода и стиль
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Боня в платье кремового цвета снялась у топового фотографа
Интересно?
Поделись с друзьями: