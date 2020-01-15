ЗВЕЗДЫ

«Очень похожи»: Боня показала свою моложавую маму

Светская львица с запозданием поздравила родительницу с днем рождения.

«Очень похожи»: Боня показала свою моложавую маму
Виктория Боня. фото: globallookpress.com/

Виктория Боня после участия в проекте «Дом-2» стала настолько популярна, что теперь она едва находит свободное время. Светская львица живет за границей, создает собственную линию одежды, занимается собственным бизнесом, снимается для глянца и рекламных проектов. Модель также ведет свой бьюти-блог, где рассказывает секреты красоты. К слову, сейчас живет в Лондоне с дочкой Анджелиной.

14 января свой день рождения отпраздновала мама Виктории — Галина Ивановна. Она пенсионерка. Так как светская львица находится не в России, то она отправила подарки своей маме с курьером и поздравила ее по телефону. На следующий день модель решила также адресовать теплые слова имениннице в соцсети.

«У моей любимой мамули вчера был день рождения. Мамуль, я тебя очень люблю!!! С днем рождения!» — написала она.

В кадре родительница знаменитости позирует с цветами в нежном розовом платье оверсайз. У нее был неброский макияж, подчеркнувший ее красоту.Поклонники поразились тому, как молодо выглядит Галина Ивановна. «Вика, как мама похорошела!», «Бонечка, какая приятная женщина, ваша мама», «Вы очень похожи! Красавицы», «Какая симпатичная женщина», «Вы копия матери», — прокомментировали пост подписчики.

Некоторым, правда, показалось, что Виктория скудно поздравила родительницу. Однако девушка пояснила, что все сказала маме лично. Напомним, что звезда родилась в Краснокаменске, а в 16 лет переехала жить в Москву. Отец Бони Анатолий Федорович — раньше работал шахтером и сторожем. Он живет в Иркутске. Также у модели есть сестра Ангелина, которая воспитывает двоих детей Вику и Богдана.

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«Очень похожи»: Боня показала свою моложавую маму
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