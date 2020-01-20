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«Будь самой счастливой»: Анна Бузова нежно поздравила сестру с 34-летием

Известная певица 20 января отмечает день рождения.

«Будь самой счастливой»: Анна Бузова нежно поздравила сестру с 34-летием
Анна Бузова поздравила сестру с днем рождения/https://www.instagram.com/annabuzova/

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой, Анна, в Instagram тепло и нежно поздравила свою родственницу с днем рождения. Ольге Бузовой 20 января исполнилось 34 года. Анна разместила нарезку их совместных видеозаписей. Кроме того, она зачитала красивый стих, который посвятила своей сестренке.

«С днем рождения, Лель. Будь самой счастливой», — заявила она.

Отметим, что примерно год назад между сестрами пробежала черная кошка. Они долгое время не общались друг с другом. По слухам, Анна Бузова без ведома сестры выложила в Сеть несколько фотографий со своей родственницей. Это якобы очень не понравилось Ольге. В результате с совместного отдыха в Куршевеле сестры летели уже отдельно друг от друга.

Между тем несколько месяцев назад Анна Бузова появилась на концерте своей сестры. После этого стало ясно, что сестры забыли старые обиды и смогли наладить отношения. Свой день рождения Ольга Бузова отметит за рубежом. Сейчас она находится в отпуске в Таиланде. Отдыхает звезда со своим возлюбленным — блогером Давидом Манукяном.

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Анна БузоваДавид МанукянКуршевельОльга БузоваТаиланд
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«Будь самой счастливой»: Анна Бузова нежно поздравила сестру с 34-летием
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