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«Как мне это нравится»: Бузова собирается праздновать день рождения неделю

Поток поздравлений и подарков у звезды не прекращается вторые сутки.

«Как мне это нравится»: Бузова собирается праздновать день рождения неделю
Ольга Бузова не собирается ограничиваться одним днем праздника. Фото: globallookpress.com

20 января скандальной певице Ольге Бузовой исполнилось 34 года. В день рождения звезда, которая и так была счастлива в Таиланде со своим наконец-то обретенным возлюбленным Давой, была буквально засыпана подарками и поздравлениями. Артистка похвасталась в Instagram, что цветы и презенты присылают на ее курортную виллу со всего света: из Италии, Испании, Америки, Германии, Бали, Вьетнама, Казахстана, Беларуси и, конечно же, из России. По ее словам, снятый ею на берегу моря особняк сейчас похож на цветочную оранжерею.

«Поздравления продолжаются сегодня новой волной, — написала Ольга уже 21 января. — Как мне это нравится, продолжаем отмечать мой день рождения. И я знаю, что в Москве многие уже ждут, чтобы поздравить лично, поэтому объявляю праздничную неделю #34Бузова».

Бузова уже в котором посте рассыпается в благодарностях друзьям и поклонникам. Свое состояние она описывает не иначе, как: «Я в огне». Королева «Инстаграма» уже успела записать песню с таким названием и подарить ее своим фанатам.

Кроме народной любви, звезда радуется и тому, что впервые за долгое время она провела день рождения с любимым мужчиной. В 2017, 2018 и 2019 годах, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, ее согревала только любовь поклонников, а сейчас Ольга сама как огонь. Что же нам принесет это ее новое состояние?

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«Как мне это нравится»: Бузова собирается праздновать день рождения неделю
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