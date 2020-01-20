Звездный стиль

«Тонкий вкус и чувство стиля»: Лайма Вайкуле в «золотом» платье восхитила стилиста

Певица спела свой хит на празднике у Хиблы Герзмавы. А ее наряд оценила имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Тонкий вкус и чувство стиля»: Лайма Вайкуле в «золотом» платье восхитила стилиста
Лайма Вайкуле. фото: globallookpress.com/

Оперная дива Хибла Герзмава шумно отметила 50-летие в доме Пашкова, ныне Российской государственной библиотеке. Она собрала звездных гостей в одном месте. Они пели и веселились допоздна. Максим Галкин поздравил именинницу, а потом танцевал под живое исполнение хитов. Перед ним выступила Лариса Долина, а также сама Лайма Вайкуле, которая исполнила песню «Вернисаж».

Для такого торжественного случая гости принарядились. Мужчины были в смокингах, а дамы в вечерних туалетах. Лайма в этот вечер не стала исключением. Обычно она облачается в костюмы, но по такому случаю примерила платье в пол. Спереди оно было золотым, а сзади черным. Волосы певица собрала в высокий пучок, а в ушах у нее были серьги-кольца. Неброский макияж дополнил образ. Низ наряда был сделан из цветной бахромы, которая «оживала» при каждом движении артистки.

Поклонники пришли в восторг от ее платья. Они одарили Лайму комплиментами. Осталась под впечатлением даже Лариса Тимиряева, имидж-стилист. Специально для портала Teleprogramma.pro она оценила образ звезды.

«Лайма Вайкуле считается иконой стиля. У нее свой стиль как почерк. Она первая кто объединила женское и мужское в один образ. Она предпочитает вещи свободного кроя, широкие брюки, пиджаки в мужском стиле. Никогда не утопала в пайетках. Лайма в непривычном для себя образе. В ярком блестящем платье, подчеркивающем стройную фигуру, она демонстрирует свою женственность. Но насколько тонкий вкус и чувство стиля. В ее образе активное только платье. Высокий пучок, имиджевые очки, серьги кольца лаконично завершили образ. Образ хоть и праздничный, но с учетом модных тенденций. Футуристический блеск», — высказалась эксперт.

По словам Тимиряевой, высокий пучок находится в самом тренде, а имиджевые очки один из самых модных аксессуаров, серьги кольца не выходят из моды, а только укрепляются. «Она искусно увязала праздник и повседневность. Образ получился яркий и в ее стиле и умении совместить несовместимое в единое целое», — добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.

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«Тонкий вкус и чувство стиля»: Лайма Вайкуле в «золотом» платье восхитила стилиста
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