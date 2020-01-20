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Максим Галкин отжег с Вайкуле под песню «Вернисаж»

Юморист засветился с подругой жены на дне рождения Хиблы Герзмава.

Максим Галкин отжег с Вайкуле под песню «Вернисаж»
Галкин и Вайкуле. Фото Global look press

Оперная дива Хибла Герзмава шумно отметила 50-летие в доме Пашкова, ныне Российской государственной библиотеке. Среди гостей торжества можно было заметить Максима Галкина, Анну Нетребко, Ларису Долину, Лайму Вайкуле. Живая музыка, обстановка старинного классицистического здания создавали непередаваемую атмосферу красоты и роскоши.

Хибла Герзмава и Максим Галкин. Фото
Хибла Герзмава и Максим Галкин. Фото https://www.instagram.com/stories/maxgalkinru/

Гости праздника вели себя на торжестве непринужденно. Максим Галкин был рад встрече с подругой своей жены Аллы Пугачевой Лаймой Вайкуле. Вместе со старой приятельницей артист станцевал под песню Раймонда Паулса «Вернисаж» и даже спел с ней дуэтом.

Юморист был одет в смокинг с бабочкой, певица – в золотое платье с бахромой. Как всегда, неординарный наряд Вайкуле поразил публику.

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Максим Галкин отжег с Вайкуле под песню «Вернисаж»
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