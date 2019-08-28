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«Чувствуешь себя царицей»: Герзмава прогулялась по палатам Кремля

Оперная певица провела небольшую виртуальную экскурсию для поклонников.

«Чувствуешь себя царицей»: Герзмава прогулялась по палатам Кремля
Хибла Герзмава. фото: globallookpress.com

Оперная певица абхазского происхождения Хибла Герзмава много путешествует, как и ее коллеги. За этот год она успела побывать в самых удаленных уголках нашей страны. Оперная дива даже гуляла в Якутске в 37-градусный мороз. А сейчас в Москве продолжается фестиваль «Спасская башня», где можно насладиться ярким парадом и эффектными построениями, а также оркестровой музыкой.

Приняла участие в фестивале и Хибла. Накануне она опубликовала видео, которые было снято в Кремле. Певица решила показать, как выглядят царские палаты. Сама она была облачена в свой сценический костюм: роскошное черное платье с длинной развивающейся накидкой бардового оттенка. В таком образе Герзмава ходила по коридорам и комнатам, стены которого расписаны фресками по золотому фону. Везде пол покрыт красной коровой дорожкой, а некоторые места огорожены.

Хибла прогулялась по коридорам, комнатам, показала убранство палат. Где-то стоят кресла и старинные столы с подсвечниками. «Смотрите, какая красота», — отметила артистка. «В Кремле чувствуешь себя царицей», — призналась она. Герзмава дошла до комнаты, где стоит небольшая кровать с навесом.

«Все, пошлите петь», — с улыбкой заявила она.

Поклонники восхитились не только нарядом оперной дивы, но и красотой царских палат. Многие признались, что видели подобное только в старых русских мультиках и исторических фильмах. «Вам к лицу кремлёвские палаты», «Как же ты гармонично смотришься со всей этой красотой», «В историческом интерьере вы смотритесь великолепно! Это то, что нужно примадонне!», «Вы и есть царица — оперы», — прокомментировали пост подписчики.

А вам доводилось быть в Кремле?

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Кремльоперная певицаХибла Герзмава

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«Чувствуешь себя царицей»: Герзмава прогулялась по палатам Кремля
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