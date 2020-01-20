Просто, но со вкусом: 45-летняя Рудковская отметилась в аэропорту в трико и принтованном бомбере

Яна Рудковская ответила на вопрос Татьяны Навки, которая считала, что музыкальный продюсер вместе с мужем и семилетним сыном Сашей готовится к отпуску. Однако сама бизнесвумен уточнила, что из-за плотного рабочего графика они смогут отправиться в долгожданное путешествие только ближе к весне. Возлюбленная Евгения Плющенко привлекла внимание олимпийской чемпионки в танцах на льду своим отчетным снимком из аэропорта. По словам знаменитости, она запланировала уикенд во Франции. Для перелета Яна подобрала утепленное трико серого оттенка, принтованный бомбер, кепку той же цветовой гаммы и практичные кроссовки на шнуровке. Рудковская не стала скрывать: на создание этого образа в стиле Casual ее вдохновила мужская коллекция одежды для модного дома Dior.

Примечательно, что импровизированную фотосессию с чемоданом и рюкзаком возлюбленная Евгения Плющенко устроила в аэропорту во время ожидания посадки в самолет. В Париж Яна улетела без супруга. Позже музыкальный продюсер побывала на показе новой коллекции российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Рудковская поделилась своими впечатлениями от увиденного, назвав шоу модельера феерическим и роскошным.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в микроблоге Яна публиковала совместное фото своих детей. В кадре Саша Плющенко позировал с 17-летним Николаем. Возлюбленная Евгения Плющенко подметила, что они не смогли уговорить Андрея позировать для общего снимка. Пасынок Рудковской не захотел появляться в кадре, так как он не любит фотографироваться.