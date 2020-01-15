«Счастлива, что ты есть в моей жизни»: Валерия обратилась к дочери Пригожина

Возлюбленная музыкального продюсера обратилась к своей падчерице Елизавете в день ее рождения. Валерия поздравила именинницу с личным праздником, отметив, что она восхищается и гордится дочерью Иосифа Пригожина.

Наследницу возлюбленного певица называет не иначе как «любимой девочкой». По словам Валерии, она безгранично рада тому обстоятельству, что Елизавета есть в их с Иосифом жизни. К слову, муж артистки сумел подружиться с ее детьми от предыдущих отношений: 26-летней Анной, 25-летним Артемием и 21-летним Арсением.

Валерия считает падчерицу не только умной, красивой и веселой девушкой. Певица не сомневается, что дочка Пригожина по натуре своей очень добрая и отзывчивая.

«Я счастлива, что ты есть в моей жизни, за что отдельное спасибо твоим маме и папе», — добавила супруга музыкального продюсера.

Певица подметила, что хотела бы поздравить Елизавету с окончательным совершеннолетием и с завершением учебы в университете. Валерия уточнила, что ее падчерица привыкла много трудиться, пожелав имениннице исполнения самых заветных желаний.