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«Счастлива, что ты есть в моей жизни»: Валерия обратилась к дочери Пригожина

Певица поздравила Елизавету Пригожину с днем рождения. Девушке исполнился 21 год.

«Счастлива, что ты есть в моей жизни»: Валерия обратилась к дочери Пригожина
Валерия (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленная музыкального продюсера обратилась к своей падчерице Елизавете в день ее рождения. Валерия поздравила именинницу с личным праздником, отметив, что она восхищается и гордится дочерью Иосифа Пригожина.

Наследницу возлюбленного певица называет не иначе как «любимой девочкой». По словам Валерии, она безгранично рада тому обстоятельству, что Елизавета есть в их с Иосифом жизни. К слову, муж артистки сумел подружиться с ее детьми от предыдущих отношений: 26-летней Анной, 25-летним Артемием и 21-летним Арсением.

Валерия считает падчерицу не только умной, красивой и веселой девушкой. Певица не сомневается, что дочка Пригожина по натуре своей очень добрая и отзывчивая.

Певица Валерия с падчерицей Елизаветой
Валерия с падчерицей Елизаветой. Фото: Instagram.com/valeriya

«Я счастлива, что ты есть в моей жизни, за что отдельное спасибо твоим маме и папе», — добавила супруга музыкального продюсера.

Певица подметила, что хотела бы поздравить Елизавету с окончательным совершеннолетием и с завершением учебы в университете. Валерия уточнила, что ее падчерица привыкла много трудиться, пожелав имениннице исполнения самых заветных желаний.

«Желаю от всей души, чтобы ты чувствовала себя самой счастливой девушкой на свете — нужной, востребованной, любимой. А я всегда рядом, ты это знаешь», — отметила певица.

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Тэги:

Валериядети звездестественная красотаЗвездные детиИосиф Пригожинкрасота вне возраста
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«Счастлива, что ты есть в моей жизни»: Валерия обратилась к дочери Пригожина
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