«Розовые тени и макароны на голове»: Бородина показала свой самый неудачный образ

Ксения Бородина регулярно появляется на телеэкранах. Она ведет ряд передач, посвященных отношениям пар. Однако для многих девушка стала иконой стиля. Поклонники часто интересуются у нее, где она одевается или с чем носить ту или иную вещь. Сама телеведущая с радостью рассказывает о своих покупках. Так на Новый год она порадовала себя сережками с бриллиантами, сделанными на заказ, а также приобрела новый купальник.
Накануне Бородина снова решила пообщаться с поклонниками. Ей задали традиционный вопрос, чтобы она никогда не надела. К удивлению многих, девушка опубликовала фото Дженнифер Лопес. В кадре она позирует в пышном зеленом платье с крупными золотым бантом. В этом наряде американская певица предстала на премии «Золотой Глобус» в этом году. «Ну жесть, а не платье на ней было надето», — высказалась Ксения.
После этого многие поклонники вспомнили, что в начале карьеры сама телеведущая тоже часто совершала модные промахи. По подиуму она ходила в платье с декольте до пупка, а также любила глубокие вырезы. Один из подписчиков решил спросить, какой свой образ сама Бородина считает неудачным. Ведущая телестройки поделилась снимком, сделанным в 2008 году. На нем она позирует в розовом мини-платье и сильно залачеными кудрями. На ее лице был нежный макияж в тон наряду.
«Я вот думаю, что было в голове у меня (хотя мне было 22), но у этих стилистов. Розовые тени и макароны на голове», — стала негодовать Ксения.
Она добавила, что неудачных образов у нее было много. К слову, теперь звезда тщательно подбирает себе наряды. Она следит за трендами и не боится экспериментировать.