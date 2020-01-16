«Розовые тени и макароны на голове»: Бородина показала свой самый неудачный образ

Также телеведущая прошлась по новому платью Дженнифер Лопес. Она заверила, что такое бы не надела.

Ксения Бородина регулярно появляется на телеэкранах. Она ведет ряд передач, посвященных отношениям пар. Однако для многих девушка стала иконой стиля. Поклонники часто интересуются у нее, где она одевается или с чем носить ту или иную вещь. Сама телеведущая с радостью рассказывает о своих покупках. Так на Новый год она порадовала себя сережками с бриллиантами, сделанными на заказ, а также приобрела новый купальник.

Накануне Бородина снова решила пообщаться с поклонниками. Ей задали традиционный вопрос, чтобы она никогда не надела. К удивлению многих, девушка опубликовала фото Дженнифер Лопес. В кадре она позирует в пышном зеленом платье с крупными золотым бантом. В этом наряде американская певица предстала на премии «Золотой Глобус» в этом году. «Ну жесть, а не платье на ней было надето», — высказалась Ксения.

После этого многие поклонники вспомнили, что в начале карьеры сама телеведущая тоже часто совершала модные промахи. По подиуму она ходила в платье с декольте до пупка, а также любила глубокие вырезы. Один из подписчиков решил спросить, какой свой образ сама Бородина считает неудачным. Ведущая телестройки поделилась снимком, сделанным в 2008 году. На нем она позирует в розовом мини-платье и сильно залачеными кудрями. На ее лице был нежный макияж в тон наряду.

«Я вот думаю, что было в голове у меня (хотя мне было 22), но у этих стилистов. Розовые тени и макароны на голове», — стала негодовать Ксения.

Она добавила, что неудачных образов у нее было много. К слову, теперь звезда тщательно подбирает себе наряды. Она следит за трендами и не боится экспериментировать.